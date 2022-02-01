Суточный прирост зараженных COVID-19 в Башкирии приближается к 1 тыс. человек

На госпитализации из-за COVID-19 в Башкирии находятся 208 человек

В Башкирии за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 984 человек – для республики это уже четвертый подряд антирекорд по приросту зараженных. Всего на территории республики зарегистрировано более 133 тыс. случаев инфицирования. Статистику на 1 февраля озвучил региональный Минздрав.

Еще 18 пациентов скончались от COVID-19 – это максимальный показатель с начала 2022 года. С начала пандемии жертвами инфекции в Башкирии стали 4 766 человек.

Переболели коронавирусом 121,7 тыс. жителей республики, 476 из них выписались по выздоровлению за последние сутки.

Прямо сейчас носителями COVID-19 являются более 6 577 человек: 6 389 лечатся дома, 208 находятся на госпитализации (42 пациента в тяжелом состоянии, трое подключены к аппаратам ИВЛ).

Полностью завершили вакцинацию в регионе более 2,2 млн человек (для достижения коллективного иммунитета должно быть не менее 2,48 млн).