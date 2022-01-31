Мэр Уфы отменил жилую застройку у парка Якутова после протеста прокурора

Мэрия отказалась от идеи застраивать территорию у парка Якутова многоэтажками Фото: Рустем АХУНОВ

Мэр Уфы Сергей Греков после протеста городского прокурора отменил проект планировки территории у парка имени Якутова, где изначально намеревались построить три жилых дома на 20-30 этажей. Соответствующее постановление сити-менеджер подписал 28 января.

О плане застроить высотками часть квартала, ограниченного улицами Ленина, Революционной, Карла Маркса и детской железной дорогой в парке, стало известно в октябре прошлого года. 1 декабря против этой идеи выступила местная прокуратура.

Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, часть указанной территории расположена в рекреационной зоне – а жилое строительство там запрещено. Кроме этого, были обнаружены нарушения градостроительного проектирования: власти не учли потребность граждан в детсадах и школах. В то же время «2 500 парковочных мест для жителей квартала предлагалось разместить на прилегающей к нему территории, в том числе платной автостоянке» возле торгового комплекса «Центральный».

В результате протеста прокуратуры Греков отменил все чертежи планировки и зонирования, а также положения о характеристиках и очередности развития территории.