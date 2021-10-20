Возле парка Якутова в Уфе появятся новые высотки – власти уже утвердили проект

Новые дома по планам появятся на территории, ограниченной улицами Ленина, Революционной, Карла Маркса и детской железной дорогой в парке Якутова Фото: Эльвина АПАРИНА

Центр Уфы продолжает застраиваться высотками – на этот раз власти города утвердили проект застройки участка рядом с парком Якутова. Соответствующий документ появился на сайте администрации столицы.

Новые дома по планам появятся на территории, ограниченной улицами Ленина, Революционной, Карла Маркса и детской железной дорогой в парке Якутова. Чтобы отстроить новые здания, планируется снести складские помещения площадью 1015,6 кв.м.

На территории появится жилой 22-этажный комплекс за торговым центром «Экватор», у него будет свой паркинг, детский сад и площадки для прогулок и детей. Также здесь возведут жилой комплекс из двух секций в 20 и 33 этажа с инфраструктурой.