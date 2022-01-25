Эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди жителей Башкирии старше 15 лет превышен на 278,5%

В Башкирии растет заболеваемость гриппом и ОРВИ Фото: Мария ЛЕНЦ

Недельный эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ у жителей Башкирии старше 15 лет превышен на 278,5%, среди всех возрастных групп – на 48,9%. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 24 января сообщила главный санитарный врач республики Анна Казак.

– У нас сейчас идет активный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей у нас отмечается рост заболеваемости на 56,2%. Около 30% заболевших – дети. Количество госпитализированных увеличилось на 16,6%. – передала руководитель Роспотребнадзора.

На госпитализации по гриппу и ОРВИ по итогам третьей недели 2022 года находятся 190 человек.

На том же оперативном совещании Анна Казак назвала число школ, закрытых на карантин из-за коронавируса.