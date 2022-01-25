Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 января 2022 3:23

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди жителей Башкирии старше 15 лет превышен на 278,5%

По сравнению с предыдущей неделей, рост заболеваемости превысил 50%
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Башкирии растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Башкирии растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Недельный эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ у жителей Башкирии старше 15 лет превышен на 278,5%, среди всех возрастных групп – на 48,9%. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 24 января сообщила главный санитарный врач республики Анна Казак.

– У нас сейчас идет активный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей у нас отмечается рост заболеваемости на 56,2%. Около 30% заболевших – дети. Количество госпитализированных увеличилось на 16,6%. – передала руководитель Роспотребнадзора.

На госпитализации по гриппу и ОРВИ по итогам третьей недели 2022 года находятся 190 человек.

На том же оперативном совещании Анна Казак назвала число школ, закрытых на карантин из-за коронавируса.