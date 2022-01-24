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Здоровье24 января 2022 13:35

В Минздраве рассказали, из-за чего уфимцы выстраиваются в очереди у поликлиник

В некоторых местах пациенты стоят прямо на улице
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Instagram.com

Фото: Instagram.com

С самого утра в понедельник в некоторых поликлиниках Уфы наблюдался настоящий ажиотаж. Очевидцы сняли на фото огромные очереди из пациентов, желающих попасть на прием к врачу. Причем где-то посетителей было так много, что очередь растянулась аж до улицы: люди терпеливо дожидались приема, стоя на морозе. Правда, подобная картина наблюдалась не во всех районах башкирской столицы.

С чем же связан такой ажиотаж? Почему в понедельник, 24 января, жители Уфы стали массово обращаться в поликлиники по месту жительства и долго простаивать в очередях?

В Минздраве Башкирии пояснили «КП-Уфа», что наплыв пациентов связан как с ростом заболеваемости коронавирусом, который отмечается в регионе, так и с распространением сезонных вирусов.

- После выходных, почувствовав недомогание люди хотят утром в понедельник оперативно открыть больничные листы. В целом всегда в первую половину дня первых рабочих дней наблюдается увеличение обращений и звонков на линию, к середине и концу недели эта ситуация выравнивается, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.