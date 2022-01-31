В смертельном ДТП на улице Перспективной в Уфе погибла мать водителя

фото: ГИБДД РБ

30 января в Уфе при столкновении двух авто погибла пожилая женщина. Как уточнили в ГИБДД республики, она была матерью одного из водителей.

Авария случилась днем на улице Перспективной. По предварительным данным, вазовская «десятка», которой управлял 34-летний уфимец, оказалась на встречной полосе и врезалась в Renault Duster.

После ДТП до приезда скорой помощи скончалась 71-летняя пассажирка отечественной легковушки. Находившийся за рулем сын погибшей с различными травмами попал в больницу.

Госавтоинспекция устанавливает причины и обстоятельства смертельного инцидента.