В Уфе при столкновении ВАЗ и «Renault» погибла женщина

ДТП произошло в Уфе на улице Перспективной Фото: ГИБДД Башкирии

В Уфе пожилая пассажирка ВАЗ-2110 погибла после столкновения легковушки с «Renault Duster».

В ГИБДД Башкирии сообщили, что смертельная авария произошла днем 30 января на улице Перспективной в Уфе. По предварительным данным, отечественную легковушку по какой-то причине выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем «Renault», который ехал в противоположном направлении.

Пожилая пассажирка отечественного автомобиля скончалась до того, как на место приехали медики. Водителя ВАЗ-2110 доставили в больницу с травмами.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и аварийные службы. Стражам порядка предстоит выяснить, из-за чего отечественный автомобиль на скорости выбросило на противоположную полосу движения.