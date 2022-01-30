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Происшествия30 января 2022 13:10

В Уфе при столкновении ВАЗ и «Renault» погибла женщина

Авария произошла на улице Перспективной
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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ДТП произошло в Уфе на улице Перспективной Фото: ГИБДД Башкирии

ДТП произошло в Уфе на улице Перспективной Фото: ГИБДД Башкирии

В Уфе пожилая пассажирка ВАЗ-2110 погибла после столкновения легковушки с «Renault Duster».

В ГИБДД Башкирии сообщили, что смертельная авария произошла днем 30 января на улице Перспективной в Уфе. По предварительным данным, отечественную легковушку по какой-то причине выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем «Renault», который ехал в противоположном направлении.

Пожилая пассажирка отечественного автомобиля скончалась до того, как на место приехали медики. Водителя ВАЗ-2110 доставили в больницу с травмами.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и аварийные службы. Стражам порядка предстоит выяснить, из-за чего отечественный автомобиль на скорости выбросило на противоположную полосу движения.

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