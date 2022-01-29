В Уфе в связи с ростом заболеваемости планируют открыть детский ковид-госпиталь

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В Уфе в связи с ростом заболеваемости COVID-19 планируют открыть детский ковид-госпиталь. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба Минздрава Башкирии.

Как сообщили в ведомстве, ковид-госпиталь планируется организовать на базе городской больницы №17. Сотрудники министерства подчеркнули, решение о дате открытия будет зависеть от роста заболеваемости коронавирусом в башкирской столице.

Напомним, в Башкирии от коронавируса вакцинировалось 172 подростка. Они привились препаратом «Спутник М», который представляет собой пятикратно разведенный вариант взрослой вакцины – «Спутник V».