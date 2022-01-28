В Башкирии от коронавируса привились 172 жителя в возрасте 12-17 лет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии появились первые данные о вакцинации подростков препаратом от COVID-19 «Спутник М». За вчерашний день, 27 января, им привились 172 ребенка. Об этом «КП-Уфа» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, прививку «Спутник М» делают жителям в возрасте от 12 до 18 лет. Препарат представляет собой пятикратно разведенный вариант взрослой вакцины – «Спутник V».

В Башкирии по состоянию на 27 января полностью вакцинировались от COVID-19 более 2,19 млн человек (по плану должно быть не менее 2,48 млн). Ранее Минздрав республики озвучил статистику по женщинам, сделавшим прививку во время беременности.