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Общество28 января 2022 11:38

Хабиров прокомментировал инцидент с опарышами в столовой РДКБ

По словам главы Башкирии, поставщик питания имеет право только на одно предупреждение и в случае повторного нарушения с ним нужно прекращать работу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался об инциденте в Республиканской детской клинической больнице, пациентам которой на ужин попалась рыба с опарышами. Историю обсудили на заседании «Здравчаса».

Руководитель республики заявил, что работа с поставщиками продукции для социальных учреждений должна строиться при строгом соблюдении требований качества и безопасности. По словам Хабирова, допустимо только одно предупреждение: «В случае если такая ситуация уже возникала неоднократно, мы прекращаем работу с такой компанией», – заключил глава Башкирии.

Министр здравоохранения республики Максим Забелин передал, что профильные специалисты сейчас изучают продукты, поступившие в больницу от аутсорсинговой компании. Параллельно собственную проверку по сообщению об использовании испорченного питания в детской больнице начал и Следственный комитет.