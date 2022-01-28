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Происшествия28 января 2022 6:21

В уфимской детской больнице пациентам на ужин попалась рыба с опарышами

Администрация лечебницы проводит проверку
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com

фото: vk.com

В республиканской детской клинической больнице в Уфе пациентам на ужин попалась рыба с опарышами. По предварительным данным, случай произошел в прошлую пятницу, 21 января. Сообщение об этом с прикрепленной фотографией появилось в соцсетях. В Минздраве республики заявили, что администрация медучреждения проводит проверку, а продукты были отправлены на экспертизу.

– Ни для кого не секрет, что 90% лежащих там, не проживают в Уфе. Соответственно, не у всех есть возможность ежедневно получать передачи от родственников: либо ешь такую рыбу, либо не ешь ничего, – рассказала уфимка Лиля К.

Она добавила, что на претензии персонал столовой ответил, что еда не готовится здесь же – ее привозит поставщик.