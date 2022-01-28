СК возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда со смертельным исходом

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда со смертельным исходом после гибели двух сотрудниц Уфимского моторостроительного производственного объединения, пострадавших при возгорании в одном из цехов. Ранее сообщалось, что в больнице от ожогов скончалась только одна работница. Как передали в СК, вторая умерла через шесть дней после нее.

Инцидент на УМПО произошел 17 января. При проведении работ по промывке авиационных деталей в бензопромывочном отделении цеха произошло воспламенение парогазовоздушной смеси. Поблизости находились две сотрудницы 30 и 46 лет – они получили ожоги 80-90% поверхности тела и были госпитализированы в тяжелом состоянии.

– Спустя 5 дней 46-летняя работница скончалась в больнице. Еще через 6 дней стало известно о смерти второй работницы, – передали в пресс-службе СК.

Сейчас следователи допрашивают руководство и работников предприятия. Параллельно проверку проводит Гострудинспекция.