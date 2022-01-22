«Мама умерла»: скончалась одна из пострадавших во время пожара на УМПО в Уфе

Фото: из личного архива погибшей

Сегодня, 22 января, дочь одной из пострадавших во время пожара на сборочном цехе УМПО 17 января сообщила, что ее мама скончалась.

– Мама умерла. Пожалуйста, без сожалений и соболезнований, – написала она в социальных сетях.

Напомним, в тот день возгорание произошло на участке мойки деталей. Во время происшествия пострадали две работницы, которых незамедлительно госпитализировали в больницу. Медики оценивали состояние обеих, как «крайне тяжелое».

Спустя некоторое время, близкая одной из пострадавших сообщила, что та получила 80-90% поражение тела. Женщина боролась за свою жизнь в реанимации. Трагическая весть поступила сегодня.

– Сегодня привезут маму в закрытом гробу. После 5-6 вечера. Кто хочет проститься, приезжайте. Завтра похороны до обеда, – сообщила девушка в социальных сетях.