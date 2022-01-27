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Общество27 января 2022 16:33

В Башкирии во время беременности от COVID-19 вакцинировались более 2,7 тыс. женщин

Еще 3,2 тыс. жительниц республики «в положении» переболели коронавирусом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии за 2021 год во время беременности от COVID-19 вакцинировались 2 763 женщины

В Башкирии за 2021 год во время беременности от COVID-19 вакцинировались 2 763 женщины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за 2021 год во время беременности от COVID-19 вакцинировались 2 763 женщины. 3 236 жительниц республики привились на этапе планирования беременности. Об этом 27 января сообщил замминистра здравоохранения региона Игорь Засядкин.

Чиновник добавил, что переболели коронавирусом более 3,2 тыс. беременных женщин, еще порядка 9,2 тыс. имели иммунитет к инфекции.

По состоянию на 27 января от ковида в Башкирии вакцинировались более 2,18 млн человек (для достижения планового показателя по коллективному иммунитету должно быть не менее 2,48 млн).

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