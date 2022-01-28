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Общество28 января 2022 5:45

В феврале 2022 года в Уфе изменят схему проезда по Затонскому кольцу

Водителям запретят поворачивать налево на улицу Пархоменко
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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В Уфе меняют схему проезда по Затонскому кольцу

В Уфе меняют схему проезда по Затонскому кольцу

В Уфе водителям запретят поворот на улицу Пархоменко на Затонском кольце.

Участок, соединяющий центр Уфы с Затоном и близлежащими селам, всегда был проблемным и аварийным. Полноценное круговое движение часто провоцировало механические аварии, которые вызывали серьезные пробки на въезд и выезд.

Утром 28 января в мэрии Уфы сообщили, что с 15 февраля будет изменен режим проезда по Затонскому кольцу. Так, водителям, которые двигаются со стороны Города Галле запретят поворот налево в сторону улицы Пархоменко. Проехать теперь можно будет только в сторону Затона. Каких-то альтернатив в мэрии пока не предоставили. По всей видимости, все движение перейдет на улицы Большую Гражданскую, Кировоградскую и Зорге.

Напомним, что ранее в Уфе обсуждали возможность ликвидации кругового движения в районе Центрального рынка.