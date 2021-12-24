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Общество24 декабря 2021 12:21

В Уфе планируют ликвидировать транспортное кольцо на Центральном рынке

Вместо него будет оборудован П-образный перекресток
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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скриншот с maps.ufanet.ru/ufa

скриншот с maps.ufanet.ru/ufa

Власти Уфы собираются ликвидировать транспортное кольцо на Центральном рынке. Об этом сегодня, 24 декабря, со ссылкой на соответствующий проект планировки сообщило издание UfaTime.ru.

Круговое движение на Центральном рынке планируется реорганизовать в П-образный перекресток. Пересечения улицы Цюрупы с улицами 50-летия Октября и Революционной будут обустроены в виде перекрестков со светофорным регулированием. Улицу Революционную реконструируют, удлинив трамвайные пути и переустроив инженерные коммуникации.

Информации о конкретных сроках переустройства улиц пока нет.