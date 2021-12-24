В Уфе планируют ликвидировать транспортное кольцо на Центральном рынке

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Власти Уфы собираются ликвидировать транспортное кольцо на Центральном рынке. Об этом сегодня, 24 декабря, со ссылкой на соответствующий проект планировки сообщило издание UfaTime.ru.

Круговое движение на Центральном рынке планируется реорганизовать в П-образный перекресток. Пересечения улицы Цюрупы с улицами 50-летия Октября и Революционной будут обустроены в виде перекрестков со светофорным регулированием. Улицу Революционную реконструируют, удлинив трамвайные пути и переустроив инженерные коммуникации.

Информации о конкретных сроках переустройства улиц пока нет.