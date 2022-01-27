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Общество27 января 2022 7:02

Министр торговли Башкирии – о росте цен: «Он будет, это законы мировой экономики»

Ранее чиновник сообщил о продуктах, подорожавших более чем на 30%
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По словам министра, уровень роста цен на товары зависит от эффективности работы власти

По словам министра, уровень роста цен на товары зависит от эффективности работы власти

Министр торговли Башкирии Алексей Гусев во время своего выступления в парламенте республики 27 января высказался о росте цен на товары.

– Что касается роста цен, он будет, это законы мировой экономики – никуда от этого не деться. Но то, какой он будет, зависит от эффективности нашей работы. Мы здесь совместно с вами будем соответствующую работу проводить, – отметил чиновник.

Ранее на том же заседании в парламенте Гусев назвал основные самые подорожавшие продукты в Башкирии: некоторые из них выросли в цене более чем на 30%.