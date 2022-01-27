Министр торговли Башкирии – о росте цен: «Он будет, это законы мировой экономики»

По словам министра, уровень роста цен на товары зависит от эффективности работы власти

Министр торговли Башкирии Алексей Гусев во время своего выступления в парламенте республики 27 января высказался о росте цен на товары.

– Что касается роста цен, он будет, это законы мировой экономики – никуда от этого не деться. Но то, какой он будет, зависит от эффективности нашей работы. Мы здесь совместно с вами будем соответствующую работу проводить, – отметил чиновник.

Ранее на том же заседании в парламенте Гусев назвал основные самые подорожавшие продукты в Башкирии: некоторые из них выросли в цене более чем на 30%.