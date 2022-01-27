Министр торговли Башкирии назвал причины роста цен на продукты

Лидерами роста цен в Башкирии стали картофель и капуста - они подорожали в 1,7 и 2,8 раза соответственно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев назвал основные причины роста цен на продукты. Сегодня, 27 января, он выступил в парламенте республики.

По словам чиновника, по итогам 2021 года больше всего подорожали картофель и капуста (в 1,7 и 2,8 раза), морковь, свекла и чеснок (в 1,3 и 1,6 раза), гречка (на 35,6%), мясо птицы (на 23,7%), куриные яйца (на 20%), говядина, свинина и баранина (на 10,8-17,3%), хлеб (на 13,3-19%), молоко (на 12,9%) и мука (на 11,7%).

– У подорожания всех продуктов питания есть несколько общих причин. В частности, возросшая себестоимость производства и рост цен на транспортировку, которые обусловлены рядом факторов: засухой в южных регионах страны и уменьшеним посевных площадей ввиду пандемийных явлений и уменьшения трудовой миграции – в первую очередь из стран ближнего зарубежья. Перебои в мировых цепочках поставки товаров обусловлены внутренними ограничениями, вводимых из-за пандемии коронавируса, – пояснил Гусев.

На рост цен по отдельным категориям продуктов оказали влияние специфические факторы. Так, по словам чиновника, подорожание овощей связано с «неблагоприятными условиями», с которыми столкнулись овощеводы, – это сказалось на объеме предложений местной продукции. Хлеб и крупяная продукция выросли в цене из-за снижения урожая зерновых культур. Мясо подорожало из-за роста стоимости животноводческой продукции и кормов, а также неблагоприятной эпизоотической обстановкой в отдельных регионах России.