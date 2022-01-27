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Общество27 января 2022 4:14

В Башкирии подали в розыск молодую мать троих детей

Женщина перестала платить своим детям алименты
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: УФССП Башкирии

Фото: УФССП Башкирии

В УФССП Башкирии сообщили, что сейчас в розыске находится 27-летняя Дина Зулькарнаева, которая перестала платить алименты своим двум дочерям и сыну. Предположительно она скрывается у своего сожителя в Москве.

По информации приставов, несовершеннолетних воспитывает их отец. Что касается матери, то она не помогает ему финансово. Чтобы привлечь должницу, ей запретили выезжать из России и арестовали счета.

Несмотря на принятые меры, Зулькарнаева продолжает избегать представителей ведомства. В УФССП попросили всех, кто знает о ее местонахождении, сообщить данные по телефонам: 8 (961) 357-46-56, 8 (347) 273-56-40.