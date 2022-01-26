В Башкирии мужчина избил продавца и украл шесть тысяч рублей из кассы

Фото: МВД по Башкирии

В МВД по Башкирии сообщили, что сегодня, 26 января, около 8:00 житель Бирского района напал на продавца магазина на улице Мира и похитил деньги. Наживой для нападавшего стали шесть тысяч рублей, пострадавшую госпитализировали с травмой головы.

Установлено, что мужчина зашел в магазин, чтобы погреться. Позже он заявил, что хочет выпить и попросил открыть ему холодильник. Когда продавец подошла, чтобы ему помочь, фигурант уголовного дела начал ее избивать, а после открыл кассу и похитил оттуда шесть тысяч рублей.

Позже ранее судимого 29-летнего злоумышленника задержали на территории Балтачевского района. В его отношении возбудили уголовное дело о разбое (ч. 1 ст. 162 УК РФ).

Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что злоумышленник забрал около 6 тысяч рублей и скрылся. Пострадавшая госпитализирована с травмами головы. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции Бирского района установили личность предполагаемого злоумышленника - ранее судимого 29-летнего местного жителя. Он задержан в одном из населенных пунктов Балтачевского района. По предварительным данным, около 8 часов утра мужчина зашел в заведение, якобы погреться. Немного посидев, гость выразил желание пить и попросил открыть ему холодильник, чтобы взять оттуда спиртное. Продавец нажала на кнопку, однако двери холодильника якобы не открывались, тогда он попросил ее подойти и посмотреть в чем дело. Когда женщина приблизилась к покупателю, тот ударил ее и начал избивать. Затем злоумышленник открыл кассу и похитил выручку. В отношении налетчика следователем Отдела МВД России по Бирскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса РФ. Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан