Глава РПН объявила внеплановые проверки предприятий Башкирии из-за загрязнения воздуха

В первую очередь РПН планирует проверить «Газпром нефтехим Салават» и «Промводоканал» Фото: Василий Вахрин

Промышленные предприятия Башкирии ожидают внеплановые проверки Росприроднадзора из-за загрязнения воздуха. Об этом в своем инстаграме сегодня, 26 января, заявила руководитель ведомства Светлана Радионова.

– Качество воздуха в Башкирии – за пределами всех нормативов. Об этом говорят результаты анализа проб. Больше всего вопросов к «Газпром нефтехим Салават» и «Промводоканалу». Их проверим в первую очередь, – написала руководитель РПН.

Она добавила, что данные по загрязнению воздуха будут направлены в прокуратуру и «лично» главе Башкирии Радию Хабирову.

Напомним, сегодня Минэкологии республики опубликовало данные по загрязнению воздуха в Стерлитамаке. Содержание сероводорода и аммика в городе превысило норму в 1,5-2 раза.