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Общество26 января 2022 10:08

Глава РПН объявила внеплановые проверки предприятий Башкирии из-за загрязнения воздуха

Светлана Радионова заявила, что его качество в республике «за пределами всех нормативов»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В первую очередь РПН планирует проверить «Газпром нефтехим Салават» и «Промводоканал»

В первую очередь РПН планирует проверить «Газпром нефтехим Салават» и «Промводоканал»

Фото: Василий Вахрин

Промышленные предприятия Башкирии ожидают внеплановые проверки Росприроднадзора из-за загрязнения воздуха. Об этом в своем инстаграме сегодня, 26 января, заявила руководитель ведомства Светлана Радионова.

– Качество воздуха в Башкирии – за пределами всех нормативов. Об этом говорят результаты анализа проб. Больше всего вопросов к «Газпром нефтехим Салават» и «Промводоканалу». Их проверим в первую очередь, – написала руководитель РПН.

Она добавила, что данные по загрязнению воздуха будут направлены в прокуратуру и «лично» главе Башкирии Радию Хабирову.

Напомним, сегодня Минэкологии республики опубликовало данные по загрязнению воздуха в Стерлитамаке. Содержание сероводорода и аммика в городе превысило норму в 1,5-2 раза.