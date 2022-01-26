В воздухе Стерлитамака выявлено превышение ПДК по сероводороду и аммиаку

Содержание сероводорода превысило норму в 1,5 раза, аммиака – в 2 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воздухе Стерлитамака выявлено превышение предельно допустимой концентрации сероводорода и аммиака. Об этом 25 января сообщили в Минэкологии. Специалисты ведомства проводили замеры по улице Фурманова в течение четырех дней – с 21 по 24 января. Содержание сероводорода превысило норму в 1,5 раза, аммиака – в 2.

Информацию о превышении ПДК Минэкология направила в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора и территориальный отдел Роспотребнадзора.

– Возможными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Стерлитамака могут быть объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики. Эти предприятия внесены в федеральный государственный реестр объектов негативного воздействия, в связи с чем подлежат федеральному экологическому надзору, – передали в ведомстве.

Там добавили, что по жалобам жителей Стерлитамака на загазованность воздуха 24 января была организована работа передвижной экологической лаборатории. Пробы были отобраны с улиц Худайбердина, проспекта Октября и пригородном селе Загородный. Превышение ПДК вредных веществ обнаружено не было.