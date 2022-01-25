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Происшествия25 января 2022 5:50

В Башкирии 19-летняя девушка совершила самоубийство

Родные и друзья простились с ней 24 января
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсети

фото: соцсети

В одной из деревень Зианчуринского района Башкирии на прошлой неделе суицид совершила 19-летняя девушка. Родные и близкие простились с ней в понедельник, 24 января. Что стало причиной самоубийства, неизвестно.

– Такая молодая и жизнерадостная была. Нам будет не хватать тебя. Пусть земля ей будет пухом. Терпения и сил родным и близким. Спи спокойно, милая наша, – скорбит знакомая покойной девушки в соцсетях.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в том же Зианчуринском районе местный житель покончил с собой между могилами жены и дочери.