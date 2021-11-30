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Происшествия30 ноября 2021 7:43

Житель Башкирии покончил с собой на кладбище между могилами жены и дочери

Мужчину пытались остановить, но было слишком поздно
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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К прибытию медиков мужчина был уже мертв

К прибытию медиков мужчина был уже мертв

Житель села Арсеново покончил с собой на кладбище – аккурат между могилами жены и дочери. Как сообщает издание «Зианчуринские зори», после смерти любимой супруги мужчина долгое время не мог найти новую спутницу жизни. И вроде бы в жизни сельчанина появилась новая любовь, но избранница оказалась слишком ревнивой и постоянно устраивала скандалы на почве ревности. В один момент терпение мужчины лопнуло, и он пригрозил уйти из жизни, если сожительница не перестанет себя так вести. В первый раз отговорить мужчину от опасного шага смог глава сельсовета. Однако сельчанин все же решил довести задуманное до конца.

Отправившись на кладбище, мужчина покончил с собой прямо между могилами любимой дочери, которая умерла еще в детстве, и супруги, скончавшейся из-за болезни. Его тело позже обнаружили сельчане.