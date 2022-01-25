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Общество25 января 2022 5:13

К 31 января в Уфе демонтируют все ледовые городки и новогоднюю иллюминацию

Работа по сносу праздничных площадок началась в начале текущей недели
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Уфа начала сносить ледовые городки

Уфа начала сносить ледовые городки

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе к 31 января будут демонтированы все ледовые городки и иллюминация, установленная по случаю Нового года. Об этом на оперативном совещании в мэрии 25 января сообщил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов.

– С 24 января начата работа по демонтажу столичных елок и новогодней иллюминации. Сейчас обслуживающая организация демонтирует городок на Советской площади. 26-го числа будут проведены работы по демонтажу городка на площади имени Ленина, позже – на площади рядом с конгресс-холлом «Торатау» (здесь демонтаж займет несколько дней из-за сложной конструкции пиксельной ели). – рассказал чиновник.

Напомним, ледовые горки в Уфе были снесены в срочном порядке из-за неблагоприятной эпидситуации. Их демонтаж начался еще 21 января.