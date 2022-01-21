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Здоровье21 января 2022 4:38

В Уфе из-за обострения COVID-19 «в срочном порядке» демонтируют ледовые горки

С 24 января в столице Башкирии начнут убирать новогодние городки, елки и иллюминацию
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Уфе с сегодняшнего дня, 21 января, «в срочном порядке» будут демонтированы ледовые горки. Такое решение было принято из-за обострения ситуации с коронавирусом, «отсутствием возможности регулировать количество посетителей» на елках и соблюдение социальной дистанции. Об этом сообщили в городской администрации.

– Будут производиться работы по демонтажу ледовых горок на столичных площадках: площади Ленина, площади Салавата Юлаева перед конгресс-холлом «Торатау» и Советской площади, – передали в мэрии.

Там добавили, что демонтаж новогодних городков, елей и иллюминации начнется 24 января.

Показатель суточного прироста случаев коронавируса в Башкирии увеличивается ежедневно с 13 января. По данным на 20-е число, за 24 часа COVID-19 был выявлен у 281 человека. Кроме того, в регионе регистрируется распространение «омикрона» - самого заразного на данный момент штамма инфекции.