20% сотрудников администрации Уфы работают удаленно

Мэрия Уфы частично перешла на «удаленку»

В Уфе из-за распространения коронавируса «не менее 20% сотрудников» городской администрации переведены на удаленный формат работы. Об этом на оперативном совещании 25 января сообщил мэр Сергей Греков.

– Все свои совещания и встречи прошу проводить по видеосвязи, – обратился к чиновникам сити-менеджер. – Эта мера предпринята для того чтобы сохранить наши коллективы работоспособными. Конечно, тема коронавирусной инфекции у нас стоит на первом плане.

Напомним, в понедельник 24 января впервые за долгое время оперативное совещание в правительстве Башкирии прошло в режиме видеоконференцсвязи.