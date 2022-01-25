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Общество25 января 2022 4:53

20% сотрудников администрации Уфы работают удаленно

Это связано с распространением COVID-19
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мэрия Уфы частично перешла на «удаленку»

Мэрия Уфы частично перешла на «удаленку»

В Уфе из-за распространения коронавируса «не менее 20% сотрудников» городской администрации переведены на удаленный формат работы. Об этом на оперативном совещании 25 января сообщил мэр Сергей Греков.

– Все свои совещания и встречи прошу проводить по видеосвязи, – обратился к чиновникам сити-менеджер. – Эта мера предпринята для того чтобы сохранить наши коллективы работоспособными. Конечно, тема коронавирусной инфекции у нас стоит на первом плане.

Напомним, в понедельник 24 января впервые за долгое время оперативное совещание в правительстве Башкирии прошло в режиме видеоконференцсвязи.