Радий Хабиров начал совещание в правительстве Башкирии в необычном формате

Фото: пресс-служба главы РБ

Сегодня, 24 января, глава Башкирии Радий Хабиров начал оперативное совещание в формате видеосвязи. Министры, федеральные чиновники и главы городов и районов республики встретились «по удаленке». Ранее Хабиров уже говорил, что чиновникам следует перейти в формат дистанционной работы до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.

- Предлагаю, как мы договорились, перейти на работу в онлайн режиме. Это касается глав районов, это касается всех членов правительства. Максимально старайтесь работать на удаленке. Не могу сказать, сколько это времени займет, неделю, две недели. По течению коронавирусной инфекции будем принимать соответствующие решения, - заявил Радий Хабиров.

Напомним, решение перевести в онлайн-режим совещания и заседания правительства Радий Хабиров принял еще на прошлой неделе.