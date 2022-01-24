В Башкирии из-за коронавируса на карантин закрыли 73 школы

36 классов по всей республике были переведены на дистанционное обучение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 24 января, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии главный санитарный врач республики Анна Казак заявила, что в регионе из-за коронавируса начали закрывать школы на карантин. Напомним, зимние каникулы у башкирских школьников закончились совсем недавно, 17 января.

- В первую учебную неделю после каникул в 73 школах введены карантины по заболеванию коронавирусной инфекцией. Все случаи связаны с семейными очагами. Поэтому мы, опять же, мы отслеживаем работу на семью, чтобы в семье, при условии возможности соблюдения самоизоляции максимально ограничивали взаимодействие с домочадцами. И чтобы соблюдали санобработку, проветривание и личную гигиену, - заявила руководитель Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак.

В ответ на заявление главного санитарного врача Башкирии замминистра образования республики доложил о ситуации в школах.

- Действительно, первую неделю отучились и действительно, есть незначительный рост заболеваемости ковидом. В 24 школах у нас 36 классов переведены на дистанционное обучение. От общего числа обучающихся у нас где-то 0,07 [процентов] с ковидом. Количество не большое. Больше всего в Уфе, так как город большой. Оперативно работаем вместе с Роспотребнадзором и при выявлении заболевания, сразу реагируем. По садикам у нас все спокойно, - заявил представитель Минобра Башкирии.