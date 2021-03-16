30-миллионный проект Радика Юльякшина назвали переделкой татарской «фабрики звезд»

Амбициозный проект Радика Юльякшина «Яны мон» в Татарстане назвали ремейком шоу шоу «Яна йолдыз».

Амбициозный проект Радика Юльякшина «Яны мон» в Татарстане назвали ремейком шоу шоу «Яна йолдыз».

О создании необычного для местной эстрады проекта открыто заговорили после того, как Радик Юльякшин получил должность советника главы республики. Проект «Яны мон» призван развивать потенциал новых участников национальной эстрады Башкирии. Всего на музыкальный конкурс подали заявки более 800 человек из 7 стран. Первичный отбор пройдут 50 певцов, которые будут бороться за приз в 1 млн рублей в финале шоу. Примечательно, что 30 млн рублей на шоу Радика Юльякшина потратили в виде гранта на сохранение языков народов республики.

Организаторы музыкального шоу «Яна йолдыз» из Татарстана посчитали, что Юльякшин в своем проекте использовал их идею. Ситуацию прокомментировал председатель совета директоров группы компаний «Барс Медиа» Камиль Гараев. Эти организации занимаются развитием «Яна йолдыз» в Татарстане.

- Когда в октябре прошлого года Радика Юльякшина назначили советником главы по вопросам развития культуры и молодежной политики, идею и формат участия в «Яңа йолдыз» он решил использовать у себя, получив под музыкальный проект 30-миллионный грант. Не видим в этом ничего плохого, - цитирует Гараева издание «БизнесOnline».

Председатель медиагруппы отмечает, что организаторы башкирского шоу не советовались с татарскими коллегами. Также он намекает на то, что в Башкирии финалисту шоу обещают приз в один миллион рублей.

- Это достаточно громко и красиво звучит. Для развлекательного шоу. У нас другой подход.