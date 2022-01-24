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Происшествия24 января 2022 8:57

Начальник ГИБДД башкирского Нефтекамска получил 4 года условно за коррупцию

Илдар Хамитов распорядился уничтожить протокол против знакомого и получил 30 тыс. рублей за продажу водительских прав
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На фото: Илдар Хамитов // ГИБДД Нефтекамска

На фото: Илдар Хамитов // ГИБДД Нефтекамска

Сегодня, 24 января, Нефтекамский городской суд Башкирии вынес приговор начальнику местной ГИБДД Илдару Хамитову – его признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. Экс-главе отделения дорожной полиции дали 4 года условного срока. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Как установил суд, в сентябре 2019 года сотрудники ДПС отстранили от управления авто мужчину, ранее лишенного водительских прав, а также составили на него протокол и поместили его машину на спецстоянку. Нарушитель обратился за помощью к Хамитову, и тот распорядился уничтожить материалы проверки в отношении него.

Годом ранее, в мае 2018-го, обвиняемый через посредника получил взятку в размере 30 тыс. рублей. За эти деньги местный житель обзавелся водительскими правами, не сдав соответствующий экзамен.

Илдар Хамитов не признал вину в преступлениях. На время следствия, которое велось больше года, он был отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Суд приговорил Хамитова к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 600 тыс. рублей. Экс-начальник нефтекамской ГИБДД не сможет занимать должности в правоохранительных органах в ближайшие четыре года.