В башкирском городе Нефтекамске задержали 38-летнего начальника местного отделения ГИБДД. Его подозревают в превышении должностных полномочий.Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета республики, высокопоставленный гаишник приказал подчиненным не направлять в суд административный материал на горожанина, который управлял машиной, будучи лишенным водительских прав, и уничтожить соответствующий протокол. Таким образом начальник ГИБДД хотел «отмазать» от ответственности приятеля своего родственника.Факт превышения должностных полномочий выявили сотрудники двух региональных ведомств: подразделения собственной безопасности МВД и ФСБ. Сейчас с подозреваемым работают следователи. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Руководство МВД тем временем назначило служебную проверку.