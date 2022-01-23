В Башкирии прекращены поиски внезапно правшей семейной пары Яковлевых

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Накануне в поселке Верхнеашинский Белорецкого района Башкирии вышла из дома и бесследно пропала семья Яковлевых. 49-летний Владимир и 38-летняя Елена ушли на прогулку еще 21 января и перестали выходить на связь с родными. К поискам пары подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Поисковики попросили жителей республики помочь в установлении местонахождения Яковлевых.

Поиски пропавших продолжались более двух суток. И вот, вечером 23 января, волонтеры «Лиза Алерт» сообщили в своих соцсетях о том, что семейная пара Яковлевых найдена. «Найдены, живы» - написали волонтеры в своих социальных сетях. Подробностей о том, где конкретно все это время находились Владимир и Елена, поисковики не сообщили, ссылаясь на внутренние правила своего сообщества.