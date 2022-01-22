Спасатели Уфы отреагировали на сообщения о массовых эвакуациях из домов

Фото: управление по гражданской защите

Пресс-служба управления гражданской защиты Уфы проинформировала, что в мессенджерах начала распространяться рассылка фотографий о том, что в городе якобы запланированы тренировочные эвакуации жилых домов. В ведомстве отметили, что эти данные не соответствуют действительности.

– Сообщаем, что уполномоченными на проведение подобных мероприятий ведомствами и службами такая информация не распространялась! Мы предполагаем, что это может быть новый вид мошенничества, поэтому все имеющиеся данные по ситуации передали в правоохранительные органы, – отметили в УГЗ.

В управлении отметили, что скорее всего эти объявления рассчитаны на то, чтобы хозяева квартир уходили из дома не несколько дней, что похоже на ход мошенников. Чтобы отслеживать мероприятия УГЗ, жителям города посоветовали обращаться в ЕДДС г. Уфы (279-90-00), либо же по номеру «112».