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Общество22 января 2022 15:29

На борьбу с онкологией в Башкирии выделено 4,3 млрд рублей

Радий Хабиров сообщил, что республика намерена и дальше бороться с раковыми заболеваниями
Источник:kp.ru
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Фото: со страницы Радия Хабирова

Фото: со страницы Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров 22 января опубликовал на своей странице Вконтакте сообщение о том, что в республике продолжается борьба с онкологией. Это заболевание руководитель региона назвал «огромной проблемой современности».

По словам Хабирова, в период с 2019 по 2021 годы Башкирия на борьбу с раком выделила 4,3 млрд рублей, из которых 2,9 млрд рублей поступили из федерального бюджета.

– Онкология - огромная проблема современности, и мы уделяем профилактике и лечению этого заболевания самое серьезное внимание. Построили новый девятиэтажный корпус Республиканского клинического онкологического диспансера, оснастили его современнейшим оборудованием. Одно из них - высокоэнергетический ускоритель для лучевой терапии, – отметил Хабиров.

По его словам, оборудование установили в феврале 2021 года. С того момента на нем провели более 18 000 лечебных процедур.