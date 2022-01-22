В Уфе пропал ученик школы №114 Алан Юмагулов

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В Уфе начались поиски пропавшего школьника Алан Юмагулов перестал выходить на связь накануне, 21 января. Информация о его пропаже начала распространяться в социальных сетях.

По предоставленным данным, мальчик вышел из дома без телефона накануне в 17:30. До сих пор о том, где он находится, нет никакой информации. Уточняется, что Алан учится в школе №114, может находится в районе горсовета.

– Кто живет в районе госцирка – театра кукол. Может кто-то видел ребенка, – написал автор сообщения о пропаже.

Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, сообщите, пожалуйста, в полицию по телефону 102.