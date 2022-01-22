Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 января 2022 7:02

В Башкирии снова пообещали аномальную засуху грядущим летом

Республика рискует потерять урожай
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Эксперты Национального союза агростраховщиков сообщили, что в этом году остается актуальным риск засухи для регионов Поволжья. В их число вошла в том числе и Башкирия.

В своем прогнозе эксперты опирались на ситуацию, которая сформировалась за период с 1 сентября по 16 января. Результаты исследования показали, что наиболее опасное положение складывается в Башкирии, Челябинской области, Оренбургской, Курганской и Свердловской областях.

Итоги показали, что на этих территориях наблюдается дефицит влаги в почве – снижение составило 20% от многолетних значений. Президент союза Корней Биждов сообщил, что все еще может поменяться, но если не пополнятся запасы влаги, то нужно ожидать массовой гибели посевов.