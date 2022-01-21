«Башавтотрансу» не удалось вычислить кондуктора, который выгнал ребенка из автобуса на мороз

фото: glavarb.ru

В Башкирии не удалось установить личность кондуктора, который выгнал школьницу из автобуса на мороз. Об этом сообщил «Башавтотранс», обслуживающий маршрут №107. Госперевозчик провел служебную проверку, которая ни к чему не привела.

– После уточнения у родителей подростка, данных о времени, остановке высадки и получив описание кондуктора (так как нет данных о государственном номере автобуса, а маршрут обслуживают 14 экипажей), был проведен опрос кондукторов, которые в указанное время проезжали остановку высадки ребенка, – передали в «Башавтотрансе».

Фото кондукторов были переданы девочке, однако та не смогла опознать человека, который высадил ее из автобуса. В итоге все ограничилось тем, что представители госперевозчика провели кондукторам дополнительный инструктаж. Работникам напомнили о том, что высаживать из общественного транспорта детей и подростков до 16 лет запрещено по закону.

Напомним, инцидент, по сообщению о котором проводилась проверка, случился 19 января. В селе Михайловке под Уфой девочка села в автобус после школы и не смогла оплатить проезд из-за разрядившегося телефона. Услышав об этом, кондуктор выгнал юную пассажирку из машины. О ситуации стало известно благодаря обращению матери школьницы. Его опубликовала уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Панчихина.