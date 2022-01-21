Под Уфой из автобуса выгнали ребенка, который не смог оплатить проезд из-за севшей зарядки на телефоне

По словам матери, девочке пришлось идти до дома целый час Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Михайловке под Уфой кондуктор высадил из автобуса девочку, которая не смогла оплатить проезд из-за севшей зарядки на телефоне. Инцидент произошел 19 января. Об этом в своем фейсбуке сегодня, 21 января, сообщила детский омбудсмен республики Ольга Панчихина. Она прикрепила обращение матери школьницы:

– Моя дочь учится в Михайловке Грин. Вчера по причине того, что там никто не чистит снег, не ходили автобусы. Она прождала автобус, потом пешком пошла до дороги, где идти примерно 1 км без тротуаров, дошла […] до следующей остановки, где села на автобус. От холода у нее села зарядка на телефоне. Ее высадили через две остановки, так как она не смогла рассчитаться за проезд. Что за бесчеловечность кондуктора, не понимаю, – рассказала мать девочки.

Она добавила, что люди, которые ехали в том автобусе, никак не отреагировали на ситуацию. В итоге девочке пришлось идти до дома пешком целый час. По словам женщины, ее шла по проезжей части из-за того, что тротуар не был очищен.

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии сообщила, что девочку высадили из автобуса «Башавтотранса». Ольга Панчихина напомнила госперевозчику, что с 7 марта, согласно поправкам в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», детей до 16 лет, не оплативших проезд, запрещено высаживать из общественного транспорта.

«КП-Уфа» запросила комментарий по инциденту у Минтранса республики. В ведомстве заявили, что отправили запрос в «Башавтотранс». Как только от перевозчика придет ответ, мы его опубликуем.