Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 января 2022 6:57

Под Уфой из автобуса выгнали ребенка, который не смог оплатить проезд из-за севшей зарядки на телефоне

Ситуацией заинтересовался детский омбудсмен Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
По словам матери, девочке пришлось идти до дома целый час

По словам матери, девочке пришлось идти до дома целый час

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Михайловке под Уфой кондуктор высадил из автобуса девочку, которая не смогла оплатить проезд из-за севшей зарядки на телефоне. Инцидент произошел 19 января. Об этом в своем фейсбуке сегодня, 21 января, сообщила детский омбудсмен республики Ольга Панчихина. Она прикрепила обращение матери школьницы:

– Моя дочь учится в Михайловке Грин. Вчера по причине того, что там никто не чистит снег, не ходили автобусы. Она прождала автобус, потом пешком пошла до дороги, где идти примерно 1 км без тротуаров, дошла […] до следующей остановки, где села на автобус. От холода у нее села зарядка на телефоне. Ее высадили через две остановки, так как она не смогла рассчитаться за проезд. Что за бесчеловечность кондуктора, не понимаю, – рассказала мать девочки.

Она добавила, что люди, которые ехали в том автобусе, никак не отреагировали на ситуацию. В итоге девочке пришлось идти до дома пешком целый час. По словам женщины, ее шла по проезжей части из-за того, что тротуар не был очищен.

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии сообщила, что девочку высадили из автобуса «Башавтотранса». Ольга Панчихина напомнила госперевозчику, что с 7 марта, согласно поправкам в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», детей до 16 лет, не оплативших проезд, запрещено высаживать из общественного транспорта.

«КП-Уфа» запросила комментарий по инциденту у Минтранса республики. В ведомстве заявили, что отправили запрос в «Башавтотранс». Как только от перевозчика придет ответ, мы его опубликуем.