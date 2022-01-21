В Уфе грузовиками свозят грязный снег на организованную мэрией свалку в водоохранной зоне

Кадр из видео местного жителя

В Уфе самосвалы неизвестной организации свозят снег на организованную мэрией временную свалку в водоохранной зоне возле СНТ «Ак-Идель». Об этом «КП-Уфа» рассказали местные жители.

Недавно на данном участке администрация Кировского района организовала полигон для свалки снега. Это обстоятельство возмутило местных жителей, поскольку весной растаявший грязный снег может навредить почве и загрязнить близлежащую реку Уфимку.

Чиновники приняли во внимание жалобы жителей «Ак-Идель». Сотрудники администрации заявили, что свалка временная и собранный с нее снег будет вывезен до начала периода его активного таяния – не позднее первой половины марта 2022 года.

Однако, не смотря на заявления властей, своз снега на данный участок, по словам проживающих в СНТ граждан, продолжается до сих пор. Жители отмечают, что на приезжающих самосвалах нет «опознавательных знаков», и потому не ясно, какая именно организация в настоящее время осуществляет сброс снега на территории.

Пресс-служба администрации Кировского района Уфы рассказала «КП-Уфа», что замеченные местными жителями грузовые машины мэрии не принадлежат.

– Техника МБУ «Служба по благоустройству Кировского района Уфы» не производит вывоз снега на указанный участок. Зафиксированная техника МБУ не принадлежит. Мы со своей стороны готовим обращение в правоохранительные органы с целью выявления ее принадлежности и дальнейших действий, – заявили сотрудники ведомства.