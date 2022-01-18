В Уфе городские службы устроили свалку грязного снега в водоохранной зоне. Местные жители в ужасе

Сброс снега возле СНТ «Ак-Идель»

Одной из главных невзгод начала 2022 года для уфимцев стали сильнейшие снегопады. Из-за дефицита коммунальной техники и рабочей силы городские службы попросту не успевают вовремя расчищать дворы и дороги. Однако, как недавно выяснилось, сейчас проблемой для некоторых горожан является не только уборка снега, но и его вывоз.

Жители садового товарищества «Ак-Идель», что близ Кузнецовского затона, обеспокоены образовавшейся свалкой снега прямо возле их поселения. Как рассказала «КП-Уфа» местная жительница Алия (имя изменено. – Ред.), ежедневно на территорию приезжают десятки «КАМАЗов» доверху груженных грязных снегом.

– Уже образовались кучи высотой три-четыре метра. Многие из них расположены вдоль дороги, по которой жители выезжают из садов. Страшно представить, что будет весной, когда это все растает. Возможно, все затопит, и у нас попросту не будет возможности уехать в город, – рассказала наша собеседница.

Местные жители опасаются, что содержащиеся в растаявшем снеге вредные вещества могут попасть в почву и в близлежащую реку Уфимку.

– У многих жителей садового товарищества на участках есть скважины, с помощью которых добывают воду. Мы этой водой не только грядки поливаем, но моемся ей и пьем ее. Теперь же она в отраву превратится! – возмущается жительница «Ак-Идели».

Высота куч сброшенного снега достигает нескольких метров. Фото местного жителя

СОТНИ ЛЮДЕЙ ОСТАЛИСЬ БЕЗ СВЕТА

Жители СНТ утверждают, что ранее возле территории коммунальные службы не сбрасывали снег. Все изменилось в декабре прошлого года, а 4 января произошел неприятный инцидент.

– Один из грузовиков, который сбрасывал снег, повредил линии электропередач. Из-за этого все участки остались без света. В зимний период многие члены товарищества живут здесь, большинство – со своими семьями, а кто-то – даже с маленькими детьми. В основном все дома отапливаются посредством электричества, поэтому десятки людей оказались под угрозой, – поведала Алия.

Как рассказал «КП-Уфа» председатель СНТ Сергей Яковлев, на протяжении нескольких часов он и жители «Ак-Идели» пытались достучаться до разных ведомств.

– На семь часов коммунальщики оставили без света 40 семей – это около 200 человек. Сами они на контакт не шли, поэтому поломку получилось устранить лишь силами самого СНТ при помощи сотрудников службы по чрезвычайным ситуациям, – рассказал мужчина.

Ближе к полуночи подача электричества на участки была восстановлена, однако к территории садового товарищества груженные снегом самосвалы все еще продолжали прибывать.

Местные жители направили обращение в администрацию Кировского района Уфы с жалобой на сброс снега. Ответ чиновников, мягко говоря, удивил граждан.

– По состоянию на 11 января коммунальные службы района на территории моста через реку в створе Нагаевского шоссе снег больше не складируют, – заявили сотрудник рабочей группы администрации.

Жители садового товарищества утверждают, что заявление чиновников не соответствуют действительности, поскольку сброс снега производился 11-го числа и продолжился после.

Один из таких самосвалов на новогодних праздниках оставил без света сотни местных жителей. Фото местного жителя

ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Председатель союза экологов Башкирии Александр Веселов считает, что опасения граждан по поводу сброса снега возле СНТ вполне обоснованы. Организованная на территории свалка, по его словам, способна нанести ощутимый вред окружающей среде.

– Даже если там относительно чистый снег, весной на территории произойдет подтопление, а будет почва переувлажнена. Грязный же снег, который успел впитать в себя реагенты, а также промышленные и автомобильные выбросы, талой водой скатится в реку. Таким образом, в водоем попадет большое количество токсичных веществ. Отмечу, что в сложившейся ситуации под угрозой находятся и грунтовые воды, – заявил специалист.

Веселов подчеркнул, что снег с городских дорог и улиц необходимо вывозить на специальные объекты, например – на снегоплавильные пункты. Однако, по словам ученого, на всю Уфу приходится лишь одна такая станция, и она не способна справиться даже с половиной всего загрязненного снега, который поступает из башкирской столицы.

«ПЕРЕВАЛОЧНАЯ БАЗА»

Администрация Кировского района Уфы пояснила «КП-Уфа», что решение вывозить снег на территорию возле «Ак-Идель» было принято из-за выпадения большого количества осадков.

– Данное решение, позволило снизить почти вдвое временные затраты, которые затрачиваются на дорогу туда и обратно до снежного полигона, расположенного за деревней Карпово (это более 10 километров по Нагаевскому шоссе), тем самым позволив нам увеличить количество рейсов по вывозу снега, – отметили чиновники.

Данная территория, по заявлениям сотрудников администрации, использовалась в качестве «перевалочной базы», и сейчас на участок снег коммунальщики уже не сбрасывают. Также чиновники прокомментировали угрозу загрязнения почвы и реки возле СНТ.

– Согласно правилам зимнего содержания дорог, непосредственно во время снегопада улично-дорожная сеть не обрабатывается никакими реагентами. Собранный снег с данной территории, будет вывезен до начала периода его активного таяния, то есть не позднее первой половины марта 2022 года, что исключит прямого стекания талых вод в реку Уфа и на территорию СНТ «Ак-Идель», – заявила администрация Кировского района.

А НА САМОМ ДЕЛЕ…

Сброс снега продолжается

Сегодня днем жительница «Ак-Идель» Алия освободилась с работы пораньше и на въезде в СНТ увидела знакомый оранжевый самосвал, который скидывал из кузова огромную кучу снега. Видимо, правы те, кто говорит, что нет ничего на свете более постоянного, чем временное.