В центре Уфы на месте бывшей штрафстоянки вырастет очередная многоэтажка

Так сейчас выглядит место, где ранее располагалась штрафстоянка

На месте бывшей штрафстоянки на улице Пархоменко в Уфе может появиться многоэтажка. Как оказалось, городские власти изменили назначение этого земельного участка и внесли данные в Росреестр еще в декабре 2020 года. На Публичной кадастровой карте теперь указано, что вид разрешенного пользования у него «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Участок общей площадью более 5,5 тысяч квадратных метров по адресу Пархоменко, 133, ранее «служил» в качестве штрафстоянки для эвакуированных автомобилей. Однако не так давно штрафстоянка переехала в микрорайон Нижегородка, и с тех пор огражденная бетонным забором территория пустует.

По проекту застройщика, на этом месте должна была появиться парковка

На данный момент вокруг бывшей штрафстоянки возводят сразу несколько многоэтажек – это жилой комплекс «На Пархоменко». Согласно проекту застройщика, который строит там дома, на этом месте должна была появиться парковка для будущих жильцов комплекса.