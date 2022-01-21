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Общество21 января 2022 9:54

В центре Уфы на месте бывшей штрафстоянки вырастет очередная многоэтажка

Власти изменили назначение земельного участка и теперь там можно строить
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
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Так сейчас выглядит место, где ранее располагалась штрафстоянка

Так сейчас выглядит место, где ранее располагалась штрафстоянка

На месте бывшей штрафстоянки на улице Пархоменко в Уфе может появиться многоэтажка. Как оказалось, городские власти изменили назначение этого земельного участка и внесли данные в Росреестр еще в декабре 2020 года. На Публичной кадастровой карте теперь указано, что вид разрешенного пользования у него «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Участок общей площадью более 5,5 тысяч квадратных метров по адресу Пархоменко, 133, ранее «служил» в качестве штрафстоянки для эвакуированных автомобилей. Однако не так давно штрафстоянка переехала в микрорайон Нижегородка, и с тех пор огражденная бетонным забором территория пустует.

По проекту застройщика, на этом месте должна была появиться парковка

По проекту застройщика, на этом месте должна была появиться парковка

На данный момент вокруг бывшей штрафстоянки возводят сразу несколько многоэтажек – это жилой комплекс «На Пархоменко». Согласно проекту застройщика, который строит там дома, на этом месте должна была появиться парковка для будущих жильцов комплекса.