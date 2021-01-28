В Уфе штрафстоянка переехала в другое место

Почему переехала штрафстоянка, пока неизвестно Фото: Эльвина АПАРИНА

Уже четвертый день штрафстоянка на улице Пархоменко в Уфе пустует. Сюда не привозят машины, не видно эвакуаторов.

В мэрии «КП-Уфа» сообщили, что штрафстоянка с 25 января 2021 года переехала в другое место. Теперь автомобили водителей, которые нарушили, будут увозить на улицу Большую Шерстомойную 40к1. Она находится в Нижегородке.

- На Пархоменко есть информационное табло с адресом и телефоном новой штрафстоянки. Там же имеется схема проезда на авто или общественном транспорте, - сообщил Марсель Байдавлетов пресс-секретарь администрации.

О причинах переезда неизвестно.

Телефон штрафстоянки: +7(347) 274-82-67.

Ближайшая остановка общественного транспорта «Подстанция» (Уфа) Маршруты автобусов: №22, 22а, 74, 205, 239, 252.