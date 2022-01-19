Число жертв COVID-19 в Башкирии превысило 4,6 тыс. человек

Прямо сейчас активными носителями инфекции являются 4 280 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались 4 603 человека. За последние сутки жертвами инфекции стали еще 13 пациентов. Об этом сегодня, 19 января, сообщил региональный Минздрав.

Всего на территории республики зарегистрировано более 126 тыс. случаев COVID-19. Суточный прирост инфицированных составил 267 жителей. Переболели коронавирусом почти 117,2 тыс. человек, 287 из них выписались за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас активными носителями инфекции являются 4 280 человек: 4 134 лечатся в домашних условиях, 146 лежат в больницах (46 – в тяжелом состоянии).

Полностью вакцинировались от COVID-19 в Башкирии 2,14 млн жителей (по плану должно быть не менее 2,48 млн).