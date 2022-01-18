Правительство Башкирии усилит антиковидные меры из-за самого заразного штамма «Омикрон»

Андрей Назаров заявил, что эксперты представляют крайне негативный прогноз развития, пусть и новый штамм не вызывает тяжелое течение болезни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 18 января, в правительстве республики прошло совещание с руководителями крупных предприятий, на котором обсудили ужесточение антиковидных мер. Все дело в том, что в Башкирии распространяется самый заразный штамм коронавируса «Омикрон» - по состоянию на сегодняшний день он подтвержден у 23 жителей.

Андрей Назаров заявил, что эксперты представляют крайне негативный прогноз развития, пусть и новый штамм не вызывает тяжелое течение болезни.

- Нам сейчас, учитывая высокую заразность нового штамма, необходимо усилить ограничительные меры, направленные на нераспространение новой коронавирусной инфекции, так как речь идет о здоровье наших граждан, - сказал премьер-министр Башкирии.

Главный санитарный врач республики Анна Казак прокомментировала, что «Омикрон» более заразен и руководителям предприятий необходимо уделить особое внимание сотрудникам старше 65 лет и тем, у кого имеются хронические заболевания.

- Мы рекомендуем по возможности перевести их на дистанционный формат работы. Также просим ограничить командировки за рубеж своих сотрудников, чтобы не создать угрозу завоза инфекции, - сказала Анна Казак.

Максим Забелин также добавил, что сейчас стартует пятая волна ковида, и любого сотрудника с признаками ОРВИ следует переводить на удаленную работу.

- На самих же предприятиях у работников необходимо на входе проверять температуру и наличие QR-кодов, контролировать, чтобы все носили маски, обрабатывали руки дезинфицирующими средствами и по возможности ограничивали количество контактов, - порекомендовал министр здравоохранения.