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Общество18 января 2022 13:30

Нам не поднимут даже на копейку! Дворник из Уфы об информации о повышении зарплат

Жалованье увеличится только у тех, кто работает в принадлежащих городу коммунальных организациях
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, работникам каких коммунальных служб Уфы повысят зарплату. Об этом «КП-Уфа» рассказала дворник из Орджоникидзевского УЖХ Алсу Гайнуллина.

– Жалованье увеличится только у сотрудников, работающих в МУПах. А нам же, тем, кто трудится в УЖХ или ОЖХ, ни на копейку не поднимут, – рассказала женщина.

Ранее Алсу поведала нам, что она работает в организации, которую администрация города в свое время передала в частные руки. По всей видимости, именно поэтому Гайнуллину и ее коллег не ждет повышение заработной платы.

Напомним, чиновники в Уфе пообещали повысить зарплату коммунальщикам до 60 тысяч рублей. Решение было обусловлено тем, что в настоящее время в башкирской столице не хватает более пяти тысяч сотрудников коммунальных служб.