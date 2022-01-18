Вице-мэр Уфы Радмил Муслимов подал в отставку

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Сегодня, 18 января, заместитель главы администрации по вопросам строительства и архитектуры Радмил Муслимов написал заявление об увольнении. Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник.

44-летний Радмил Муслимов работал на высоких постах в мэрии башкирской столицы с 2012 года. Сначала он был замначальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства, затем возглавил структуру, с 2014 по 2020 год возглавлял управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений. В сентябре 2020-го стал исполняющим обязанности первого вице-мэра.

Напомним, после смерти мэра Уфы Ульфата Мустафина в октябре 2020 года именно Радмила Муслимова назначили врио градоначальника.