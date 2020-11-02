Исполняющим обязанности мэра Уфы назначен Радмил Муслимов

Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня, 2 ноября, состоялось внеочередное заседание городского Совета Уфы. Депутаты собрались в режиме видеоконференцсвязи и проголосовали за назначение исполняющего обязанности сити-менеджера. По решению горсовета до назначения нового мэра эту должность с приставкой «и.о.» будет занимать Радмил Муслимов.

Напомним, мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался в минувший четверг, 29 октября после продолжительной болезни. Причиной его кончины власти назвали осложнения после перенесенной пневмонии и коронавируса.

Радмил Муслимов пришел на работу в мэрию после того, как бывший вице-мэр Уфы Салават Хусаинов оставил должность в связи с избранием в Госсобрание-Курултай. Фактически он уже больше месяца работает на должности исполняющего обязанности градоначальника. Сегодня это закрепили официально.

Радмил Муслимов родился в 1977 году в Чишмах. Окончил Башкирский аграрный госуниверситет и УГНТУ. Карьеру начал в администрации Чишминского района в 2000 году. В 2006-2007 годах работал в «УфаГаз» ведущим инженером по надзору за строительством. С 2014 года и до своего назначения на пост вице-мэра в 2020 году занимал должность начальника управления по строительству ремонту дорог и искусственных сооружений в администрации Уфы.