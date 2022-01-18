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Здоровье18 января 2022 13:19

Число жертв COVID-19 в Башкирии приближается к 4,6 тыс. человек

За сутки от инфекции скончались шесть пациентов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии подтверждено более 125,8 тыс. случаев коронавируса

В Башкирии подтверждено более 125,8 тыс. случаев коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались еще шесть пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции стали 4 590 человек. Об этом сегодня, 18 января, сообщил республиканский Минздрав.

За день COVID-19 в регионе диагностировали 253 жителям. Всего на территории региона подтверждено более 125,8 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом 116,9 тыс. человек, 299 из них были выписаны по выздоровлению в течение минувших 24 часов.

Прямо сейчас активными носителями вируса числятся 4 313 пациентов: 4 174 лечатся дома, 139 лежат в ковид-госпиталях (45 – в тяжелом состоянии).

Полностью вакцинацию в Башкирии прошли 2,13 млн. человек (по плану – для выработки коллективного иммунитета – нужно 2,48 млн).

По республике тем временем начал распространяться самый заразный штамм COVID-19 «омикрон». Его подтвердили уже у 23 жителей.