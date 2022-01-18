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Общество18 января 2022 5:53

В еще одном районе Башкирии сменился начальник ГИБДД

На должность был назначен 30-летний Ильнур Бикбулатов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

ГИБДД Благовещенского района Башкирии возглавил 30-летний старший лейтенант полиции Ильнур Бикбулатов. Приказ о назначении подписал министр внутренних дел республики Роман Деев. Об этом сегодня, 18 января, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Ильнур Бикбулатов окончил Уфимский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. С 2013 по 2020 год работал инспектором ДПС. В 2014 и 2018 годах находился в служебных командировках на Северном Кавказе. До получения должности начальника Благовещенской ГИБДД Бикбулатов был замом командира взвода городского полка ДПС по Уфе.

Напомним, вчера стало известно о смене начальника ГИБДД в Иглинском районе.